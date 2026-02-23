Tobias Kastlunger sul podio nel gigante di Coppa Europa a Norefjell Janutin trionfa

Tobias Kastlunger ha conquistato il podio nel gigante di Norefjell, grazie a una gara molto combattuta. La vittoria di Janutin, che ha dominato la manche, ha attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino. Kastlunger ha mostrato un'ottima performance, limitando gli errori e salendo sul podio con un distacco minimo. La competizione ha dimostrato quanto siano serrate le sfide sulla neve norvegese. La gara si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri della classifica di Coppa Europa.

© Mondosport24.com - Tobias Kastlunger sul podio nel gigante di Coppa Europa a Norefjell, Janutin trionfa

All'inizio della settimana dedicata alla Coppa Europa di sci alpino maschile, si evidenziano importanti performance e impressionanti sorprese sulla neve di Norefjell in Norvegia. La competizione si snoda tra sfide emozionanti e risultati che portano i protagonisti a distinguersi per abilità e determinazione, offrendo uno spaccato degli sviluppi di questa fase di stagione. Lo svizzero Fadri Janutin si impone come leader indiscusso, grazie ad una prestazione estremamente efficace, che gli permette di chiudere con il migliore tempo di 2:32.09. La sua vittoria si consolidata con una netta progressione nel corso della gara, grazie anche alla sua capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Tobias Kastlunger sul podio nel gigante di Coppa Europa a Norefjell. Successo di JanutinTobias Kastlunger ottiene il suo miglior risultato stagionale nel gigante di Coppa Europa a Norefjell, dopo aver recuperato molte posizioni nella seconda discesa. Leggi anche: Kastlunger conquista il podio nel secondo gigante di Coppa Europa a Zinal Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rivivi il LIVE! Dramma McGrath in slalom, oro a Meillard. Saccardi 12°; Gigante Oro Braathen, è la prima medaglia del Brasile! Secondo Odermatt. Caduto Vinatzer; Milano Cortina 2026, il programma di sabato 14 febbraio e gli azzurri in gara. Dove vederli in tv; Olimpiadi, slalom: Saccardi fuori dal podio, nessuna medaglia per l'Italia. Tobias Kastlunger l é anter i miores a LeviA Levi te la Finlandia l é stat anché l prum slalom strent de la sajon de Copa del Mond 2025/26. L mior di ladins e di taliegn, l é stat Tobias Kastlunger d'Al Plan de Mareo del 1999: l sera su al 12° ... rainews.it Schi alpin: Tobias Kastlunger ie protagonist tla Coppa EuropaN resultat de marueia cun trëi posizions davaniedes tla segonda manche: Tobias Kastlunger ie mo n iede ruvà sun l podium de Coppa Europa. L ie l terzo iede te chësta sajon y l terzo iede te si cariera ... rainews.it È il giorno dell’ultimo slalom olimpico maschile! Stelvio Ski Centre 10:00 1ª manche 13:30 2ª manche In pista gli azzurri: Alex Vinatzer Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso Sala Ultimo atto tra i pali stretti: tecnica, nervi saldi e sogno oli - facebook.com facebook