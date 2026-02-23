Tiziano Ferro tra compleanno e Sanremo | A 46 anni emozionato come a 20

Il compleanno di Tiziano Ferro ha portato molti a parlare, perché il cantante ha dichiarato di sentirsi emozionato come a vent’anni, anche a 46 anni. La sua presenza al Festival di Sanremo quest’anno ha suscitato grande attenzione tra i fan, che lo aspettano con entusiasmo. Ferro ha condiviso di aver affrontato questa tappa con entusiasmo e un pizzico di nervosismo, come succedeva all’inizio della carriera. La sua partecipazione si preannuncia come uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Il 21 febbraio il cantautore di Latina ha compiuto 46 anni; domani aprirà il 76esimo Festival della Canzone italiana da super ospite C’è anche quello di Tiziano Ferro tra i nomi più attesi della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Al via martedì 24 febbraio, la kermesse vede il cantautore di Latina essere il super ospite proprio della prima serata. L’emozione è tanta per lui che si prepara a calcare per la sesta volta il palco dell’Ariston, anche se mai da concorrente ufficiale. "Sono passati 25 anni dalla prima volta di Xdono su Rai Uno. E Carlo Conti c’era! È con gioia assoluta che accetto l’invito a festeggiare questo fulminante 'quarto di secolo' proprio sul palco dell’Ariston”, aveva dichiarato Tiziano Ferro nel giorno in cui proprio il direttore artistico e conduttore dell’edizione 2026 del Festival aveva annunciato la sua partecipazione come super ospite. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Tiziano Ferro torna a Sanremo dopo 6 anni? Carlo Conti lavora per portarlo all’AristonPer il Festival di Sanremo 2026 si ipotizza un possibile ritorno di Tiziano Ferro, dopo sei anni, grazie agli sforzi di Carlo Conti, ancora impegnato nella pianificazione dell'evento.

Buon compleanno Tiziano Ferro: l’esordio con Xdono e i primi successiTiziano Ferro compie 43 anni, dopo aver iniziato la sua carriera con l’album

Tiziano Ferro dice NO a Sanremo

