Tittarelli promette | Risolverò il degrado e la Tari insostenibile

Gianluca Tittarelli promette di risolvere il problema del degrado urbano e della tassa sui rifiuti troppo alta. La sua proposta si basa su interventi concreti per migliorare le strade e abbassare le tariffe. Tittarelli comunica chiaramente che vuole cambiare la gestione attuale, puntando su lavori di manutenzione e trasparenza. La sua candidatura si rivolge ai cittadini stanchi di servizi inefficienti e costi insostenibili. La campagna prende forma con un focus sui bisogni reali del territorio.

Gianluca Tittarelli, candidato sindaco di Macerata, lancia la sua campagna elettorale con un messaggio forte: Basta con il malgoverno. Gianluca Tittarelli, presidente del Val di Chienti e del centro commerciale omonimo, ha ufficialmente avviato la sua campagna elettorale per la carica di sindaco di Macerata con un messaggio chiaro: Basta con il malgoverno. Il suo debutto è avvenuto nella sede del Partito Democratico, dove ha presentato la sua visione per la città, concentrandosi su ospedali, opere pubbliche e manutenzione urbana. La sfida si annuncia complessa, ma Tittarelli punta su un centrosinistra unito per affrontare le sfide future.

Tari, in Puglia rischio di “situazione drammatica”: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro: coraggio, chiuda il ciclo dei rifiuti altrimenti sarà una questione insostenibile per sindaci e cittadiniIl Comune di Barletta, attraverso una lettera del sindaco Cosimo Cannito, ha evidenziato le criticità legate alla gestione della TARI in Puglia.

Aggrediti due giornalisti di Ore 14 da tre spacciatori, Milo Infante: “Una situazione di degrado insostenibile”Due giornalisti di Rai2 sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori.