The Bluff è un film di pirati prevedibile che ha il solo pregio di durare poco

The Bluff ha deluso gli spettatori a causa di una trama prevedibile e poco originale, che si perde in scene ripetitive e dialoghi scontati. La pellicola, che dura meno di due ore, prova a riproporre le avventure piratesche senza offrire nulla di nuovo, risultando poco coinvolgente. La sceneggiatura si affida a cliché già visti e manca di tensione, lasciando il pubblico insoddisfatto. La produzione sembra aver puntato più sulla brevità che sulla qualità della narrazione.

Sembrano passati secoli dall’arrivo nei cinema dell’ultimo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi, un’epopea diventata gigantesca dopo il successo a sorpresa del primo film. Nessuno, infatti, più di vent’anni fa, aveva davvero previsto che La maledizione della prima luna avrebbe inaugurato una serie capace, con cinque film, di generare un giro d’affari da 4 miliardi e mezzo di dollari e di trasformare il suo protagonista, Johnny Depp, in una star di prima grandezza, conosciuta da grandi e piccini e non solo da chi amava il cinema di Tim Burton o le produzioni dal sapore più indie. Prima che la Disney e il leggendario produttore Jerry Bruckheimer decidessero di portare sul grande schermo una pellicola ispirata a una delle attrazioni più celebri presenti nei parchi della Casa di Topolino – Pirates of the Caribbean, appunto – questo sottogenere del cinema d’avventura cappa e spada veniva guardato e trattato come un appestato. 🔗 Leggi su Today.it

The Bluff | Karl Urban, Priyanka Chopra Jonas, pirati e redenzione nel primo trailerPrime Video presenta il primo trailer di The Bluff, un action-thriller atteso per il 2026.

The Bluff: Priyanka Chopra Jonas è un ex pirata nelle prime foto del film prodotto dai fratelli RussoAl centro della trama c'è un'ex pirata che, dopo il ritorno di un vendicativo ex capitano che sconvolge la sua vita tranquilla, deve confrontarsi con il proprio sanguinoso passato pur di salvare la ... movieplayer.it

The BluffFilm thriller con Priyanka Chopra Jonas protagonista di un’avventura adrenalinica che fonde il contesto storico con un tocco cinematografico moderno, ricca di duelli con la spada, trappole tattiche e ... today.it

