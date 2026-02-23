Terzo settore a Bovalino è nata l' associazione ConTeSto aps

A Bovalino, la nascita dell’associazione ConTeSto aps risponde alla crescente esigenza di supportare iniziative sociali e culturali nel territorio. La costituzione di questa nuova realtà del terzo settore, iscritta al registro unico nazionale, mira a coinvolgere attivamente cittadini e volontari. La sede operativa si trova in corso Umberto I, al numero 104, dove si pianificano progetti rivolti alle comunità locali. L’associazione si prepara a partire con le sue prime attività.

Il direttivo spiega gli obiettivi della nuova realtà, che opera in cinque macroaree per lo sviluppo dei diritti e all'assistenza, colmando i vuoti strutturali del territorio e dialogando con le istituzioni L'associazione appena nata non è solo una sigla, ma un'unione d'intenti tra persone con disabilità, le loro famiglie, personale qualificato e professionisti. L'obiettivo è creare un "contesto" (come suggerisce il nome) favorevole allo sviluppo dei diritti e all'assistenza, colmando i vuoti strutturali del territorio attraverso la sinergia con gli enti preposti. A guidare ConTeSto è un gruppo che unisce una consolidata esperienza associativa a solide competenze professionali.

