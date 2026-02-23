Il gruppo consiliare di Montevarchi e Europa Verde denuncia che le promesse sulla terza corsia dell’A1 non si traducono ancora in fatti concreti. La causa risiede nella mancanza di dettagli chiari e di un piano definito per realizzare l’opera, nonostante le parole rassicuranti. I cittadini chiedono ora risposte concrete e progetti specifici per evitare ulteriori ritardi. La questione rimane aperta e necessita di interventi immediati.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi - Europa Verde Gruppo Consiliare Impegno Comune: « Terza corsia A1: bene le parole, ora servono certezze» «Dopo aver depositato e comunicato la mozione leggere le dichiarazioni dell'On. T iziana Nisini in merito alla realizzazione della terza corsia nel tratto Incisa–Valdarno. Certamente non possiamo oggi che accogliere con favore le dichiarazioni perché è positivo che la fase progettuale prosegue con lo svolgimento delle conferenze di servizi come condividiamo che venga confermata l'importanza strategica dell'opera per il nostro territorio.

Incidente in A1, mozione per finanziamenti certi per la terza corsiaUn incidente sulla A1 ha portato all’attenzione la questione dei lavori sulla terza corsia.

Terza corsia A1. Gli imprenditori: "Non possiamo rimanere con infrastrutture inadeguate"Gli imprenditori della vallata hanno manifestato con fermezza davanti alla terza corsia dell’A1, chiedendo interventi immediati perché le infrastrutture attuali sono inadeguate e rallentano la crescita delle loro attività.

