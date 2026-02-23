Terremoto 1.3 a Coazze | scossa profonda sfuggita a tutti

Il terremoto di magnitudo 1.3 ha colpito Coazze, causato da uno spostamento nel sottosuolo a un chilometro a sud-ovest dell’abitato. La scossa, registrata dai sismografi dell’Ingv, ha avuto origine in una zona montuosa e si è verificata nella serata di venerdì 20 febbraio 2026. La breve vibrazione è passata inosservata ai più, lasciando però il segno tra i residenti che non si aspettavano un movimento di questa intensità.

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella serata di venerdì 20 febbraio 2026, con ipocentro a un chilometro a sud-ovest dell’abitato di Coazze, in un’area montuosa. La profondità di 16 chilometri e la bassa magnitudo hanno impedito alla popolazione di avvertirla. I comuni più popolosi nel raggio di dieci chilometri sono Giaveno e Avigliana, rispettivamente con 16mila e 12mila abitanti. Coazze: il terremoto che nessuno ha sentito. La sera di venerdì 20 febbraio 2026, mentre il cielo sopra Coazze si preparava a coprirsi di nuvole, un evento geologico è passato inosservato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

