Terremoto 1.3 a Coazze | scossa profonda sfuggita a tutti

Da ameve.eu 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terremoto di magnitudo 1.3 ha colpito Coazze, causato da uno spostamento nel sottosuolo a un chilometro a sud-ovest dell’abitato. La scossa, registrata dai sismografi dell’Ingv, ha avuto origine in una zona montuosa e si è verificata nella serata di venerdì 20 febbraio 2026. La breve vibrazione è passata inosservata ai più, lasciando però il segno tra i residenti che non si aspettavano un movimento di questa intensità.

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella serata di venerdì 20 febbraio 2026, con ipocentro a un chilometro a sud-ovest dell’abitato di Coazze, in un’area montuosa. La profondità di 16 chilometri e la bassa magnitudo hanno impedito alla popolazione di avvertirla. I comuni più popolosi nel raggio di dieci chilometri sono Giaveno e Avigliana, rispettivamente con 16mila e 12mila abitanti. Coazze: il terremoto che nessuno ha sentito. La sera di venerdì 20 febbraio 2026, mentre il cielo sopra Coazze si preparava a coprirsi di nuvole, un evento geologico è passato inosservato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Terremoto nel Cilento: scossa profonda avverte la provincia di Salerno

Terremoto oggi ad Avellino, il momento della scossa ripreso dalle telecamere

Video Terremoto oggi ad Avellino, il momento della scossa ripreso dalle telecamere

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Terremoto e fragilità sismica, le Marche sono al terzo posto in Italia; Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9; San Mauro Castelverde, scossa di terremoto di magnitudo 3,2; Terremoto di magnitudo 2.6 a Loreto: scossa avvertita fino a Civitanova.

Terremoto oggi a Trapani, 3.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 2.9 alle isole EolieTerremoto oggi a Trapani da 3.9 di magnitudo: il bollettino dell'INGV, le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti per il 15 febbraio ... ilsussidiario.net

Terremoto oggi a Messina, magnitudo 3.1/ Ultime notizie INGV: scossa da 5.6 in IslandaTerremoto oggi alle Isole Eolie di Messina di magnitudo 3.1 sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV Dopo una giornata di ieri abbastanza tranquilla – ... ilsussidiario.net