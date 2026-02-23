Terni piange la scomparsa di Orlando Marchesini

Storico barista del Caffè Carletti e grande appassionato della Ternana, seguiva le partite insieme agli amici del club 'Radio Noce' Terni piange la scomparsa, avvenuta lunedì 23 febbraio mattina, di Orlando Marchesini, ad 84 anni. Storico barista del Caffè Carletti in via Lungonera Savoia, Marchesini era conosciuto e stimato da generazioni di ternani. Grande appassionato della Ternana, seguiva con entusiasmo le partite insieme agli amici del club 'Radio Noce'. Lascia le sorelle, i cognati, i nipoti e numerosi amici che lo ricordano con affetto per la sua gentilezza e disponibilità. I funerali si svolgeranno martedì 24 febbraio alle ore 15 presso la chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria, nel quartiere Campomicciolo.