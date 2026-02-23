Terni fugge da un incidente e aggredisce due poliziotti | arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un cittadino ucraino ha cercato di sfuggire a un incidente e ha aggredito due agenti di polizia durante l’intervento. La fuga ha causato un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che sono stati colpiti da calci e spinte. L’uomo è stato poi fermato e portato in caserma con l’accusa di aver opposto resistenza e causato lesioni ai poliziotti. La vicenda si è conclusa con l’arresto e un’ulteriore verifica sulla dinamica dell’accaduto.

Cittadino ucraino da anni residente in città, raggiunto dalle forze dell'ordine era in evidente stato di alterazione alcolica ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo contro gli agenti L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione al “112” per un sinistro stradale in via delle Terre Arnolfe. Il conducente di un’autovettura, dopo aver urtato un altro veicolo, si era inizialmente allontanato senza fermarsi. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato l’uomo nei pressi della sua abitazione. In evidente stato di alterazione alcolica, alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

