Terni edizione ‘speciale’ dello storico Intercity | la livrea in omaggio a Italia’s Got Talent LA CURIOSITA’

Terni ha visto un Intercity 599, chiamato anche ‘Tacito’, mostrare una livrea speciale dedicata a Italia’s Got Talent. La scelta deriva dalla volontà di celebrare lo spettacolo e coinvolgere i passeggeri in un’esperienza visiva unica. Il treno si distingue per i colori vivaci e il design innovativo, che attirano l’attenzione lungo la tratta. La decorazione si inserisce in una campagna promozionale mirata a valorizzare eventi culturali sul territorio.

Una livrea davvero particolare quella sfoggiata dall’Intercity 599, conosciuto anche come ‘Tacito’, nome assegnato al momento della sua attivazione. Il convoglio, infatti, completamente rinnovato, ha omaggiato Italia’s Got Talent. All’altezza della carrozza numero tre era presente la pubblicità inerente al format, giunto alla sua quattordicesima edizione, che vede tra i giudici Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. Il treno è stato ammirato nella serata di sabato 21 febbraio mentre percorreva, come di consueto, la tratta Milano-Terni. Si tratta dell’unico convoglio diretto che collega la città di San Valentino al capoluogo meneghino mediante due distinti Intercity, il 580 e il 599. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

