Ternana-Forlì segui in DIRETTA il ‘Monday Night’

Il match tra Ternana e Forlì ha determinato la fine della ventisettesima giornata di Serie C, causando una corsa intensa tra le due squadre per migliorare la posizione in classifica. La partita si è giocata allo stadio di Terni, dove i tifosi hanno assistito a un confronto acceso e pieno di azione. Entrambe le formazioni hanno cercato di dominare il gioco fin dall’inizio, offrendo un incontro ricco di emozioni fino all’ultimo minuto.

Il match Ternana-Forlì chiude il programma della ventisettesima giornata del torneo di Serie C girone B. I rossoverdi sono reduci dai successi conseguiti contro Ravenna e Pineto, che hanno restituito nuovo slancio in ottica poule promozione. I biancorossi invece hanno ottenuto cinque punti nelle ultime tre gare e occupano la quattordicesima posizione, a cinque punti dalla zona 'calda'. A precedere la sfida la consegna di una maglia celebrativa a Bruno Martella, che ha raggiunto quota 400 presenze tra i Professionisti. Alle 20.30 il fischio di inizio del 'Monday Night'.