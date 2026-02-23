Ternana-Forlì 2-1 segnano Pettinari e Ndrecka

La Ternana ha vinto contro il Forlì grazie ai gol di Pettinari e Ndrecka, portandosi al quarto posto insieme a Juventus Next Gen e Campobasso. La squadra rossoverde ha dominato nel secondo tempo, dimostrando determinazione e migliorando la posizione in classifica. La vittoria permette alla Ternana di avvicinarsi alle prime della classe, rafforzando la fiducia del gruppo. La prossima sfida si avvicina e i tifosi sperano in un altro risultato positivo.

Terni, 23 febbraio 2026 – Le fere agganciano Juventus Next Gen e Campobasso al 4° posto della classifica. La squadra di Liverani costruisce la vittoria nel primo tempo e la blinda nella ripresa, non senza difficoltà dopo il gol del Forlì. Segnano Pettinari in scivolata su assist di Dubickas (6° centro in campionato), Ndrecka con un diagonale (1° centro in maglia rossoverde). Per gli ospiti gol di Menarini con un bel destro dal limite. Tabellino. Ternana-Forlì 2-1 TERNANA (3-4-1-2): D'Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan (36' st Kurti) Majer (29' st McJAnnet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (15' st Garetto); Pettinari (15' st Panico), Dubickas (36' Leonardi).