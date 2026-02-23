Termoli il No alla riforma si organizza | la strategia di Rete

A Termoli, la decisione di opporsi alla riforma della Giustizia nasce dalla crescita del movimento locale. Mercoledì 25 febbraio alle 11:30, nella sede di Via XXIV Maggio, Rete della Sinistra comunica l’adesione ai comitati contro la riforma. Un’azione concreta per coinvolgere cittadini e attivisti in una protesta che si fa sentire nel centro della città. La riunione punta a rafforzare le strategie di mobilitazione per il referendum.

Termoli diventa epicentro della battaglia referendaria. Mercoledì 25 febbraio, alle 11:30, nella sede di Via XXIV Maggio, Rete della Sinistra annuncerà l’adesione ai comitati per il No alla riforma della Giustizia. Una mossa che potrebbe ribaltare gli equilibri del dibattito. La conferenza stampa segna un punto di svolta. Dopo il primo incontro del 20 febbraio, con partecipazione significativa, il movimento vuole strutturare una presenza capillare sul territorio. L’obiettivo? Difendere la Costituzione, l’indipendenza della magistratura e l’equilibrio tra poteri dello Stato. Non si tratta solo di dire No. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ortona contro la riforma: il No si organizza, un magistrato spiega iUn magistrato spiega le ragioni del No, sostenendo che le modifiche alla giustizia potrebbero rallentare i processi.

Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico per discutere dei motivi del NO alla riforma NordioIl Circolo PD organizza un dibattito pubblico dedicato ai motivi del NO alla riforma Nordio.

Il flash mob di volantinaggio si è svolto in contemporanea a Campobasso, Isernia e Termoli per informare i cittadini sui contenuti della riforma e sulle sue reali implicazioni. Chierchia: «No a buttare fango sul terzo potere dello Stato» - facebook.com facebook