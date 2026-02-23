Tentato sequestro il legale dell’arrestato chiede una perizia

Il legale di un uomo di 47 anni coinvolto in un tentato sequestro ha presentato una richiesta di incidente probatorio al giudice. La decisione mira a chiarire se l’uomo fosse in grado di comprendere le conseguenze delle sue azioni al momento dei fatti. La procura ha già acquisito alcune testimonianze e si aspetta una perizia psichiatrica. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle autorità.

La richiesta di incidente probatorio presentata al gip. Da valutare se il 47enne fosse in grado di intendere e volere La legale ha quindi presentato al giudice per le indagini preliminari Michele Martino – che aveva convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere per il romeno – di poter procedere con un incidente probatorio per valutare se il quarantasettenne fosse o meno in grado di intendere e volere quando ha compiuto il gesto. Toccherà ora al gip stabilire se accogliere o meno la richiesta della difesa. Il romeno si trovava a Bergamo dall’inizio di febbraio e non era mai stato fermato o controllato dalle forze dell’ordine né risultava avere dei precedenti di polizia in Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Kaufmann tentò di fare ingaggiare la figlioletta. E il suo legale chiede la perizia psichiatricaKaufmann ha tentato di convincere la figlioletta a entrare in un accordo e ora il suo legale richiede una perizia psichiatrica.

Bergamo, tentato sequestro al supermercato: bimba di 18 mesi ferita, arrestato un uomo. Dinamica e soccorsi.Un uomo di nazionalità rumena ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi dal supermercato di Bergamo, provocando una frattura al femore alla piccola.

