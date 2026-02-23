Tentato omicidio ad Altamura coltellate per questioni di droga | arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni ha aggredito un 29enne con diverse coltellate durante una lite scoppiata per motivi di droga ad Altamura. La vicenda si è conclusa con l’arresto del sospetto da parte dei carabinieri, che hanno recuperato l’arma utilizzata. La rissa, avvenuta nella zona centrale della città, ha attirato l’attenzione dei passanti. La polizia indaga sui dettagli dell’episodio e sulle motivazioni che hanno portato alla lite.

L'episodio risale al 24 gennaio scorso. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, l'uomo è stato collocato ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Altamura, in provincia di Bari, poichè accusato di tentato omicidio ai danni di un 29enne, accoltellato nella serata dello scorso 24 gennaio. Il 64enne, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, è stato collocato agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cena tra colleghi finisce a coltellate: 24enne arrestato per il tentato omicidio dell’amicoUna serata tra amici si è trasformata in una scena di violenza a Bitonto.

Ricercato per tentato omicidio e droga: 34enne arrestato in Francia su mandato della Procura di TerniLa polizia francese ha arrestato un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina, ricercato per tentato omicidio e traffico di droga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Altamura (BA), tentato omicidio con coltello: 65enne ai domiciliari con braccialetto elettronico; Altamura, litigio per droga finisce con un accoltellamento: 65enne ai domiciliari; Altamura, tenta di uccidere un 29enne per futili motivi: braccialetto elettronico per un 65enne; Accoltella 30enne per droga: 63enne ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Omicidio Martimucci ad Altamura, due condanne per l’attentato: 20 anni a Nicola Centonze e 6 a Nicola LaqualeLa gup di Bari Antonella Cafagna ha condannato a 20 anni di reclusione Nicola ... msn.com

La lite finisce a colpi di zappa: un ferito e due arresti Sarule, sono accusati di tentato omicidio e rapina impropria - facebook.com facebook

Tentato omicidio in hotel a Chieti: arrestato un 27enne x.com