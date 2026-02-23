Tennista sconosciuto trionfa | da 347° a 277° ATP in un colpo

Guido Ivan Justo, un tennista argentino con classifica attuale di 277, ha vinto il suo primo torneo Challenger a Tigre. La vittoria deriva dall’eliminazione di Lautaro Midon in finale, grazie a una performance convincente in campo. La sua scalata da 347 a 277 punti ATP si deve a questa vittoria importante. Justo ha mostrato una crescita significativa, sorprendendo gli appassionati locali. La sua carriera sembra avviata verso nuovi traguardi, mentre si prepara alle prossime sfide.

Sommario. A Tigre, nella città metropolitana di Buenos Aires, il giovane tennista argentino Guido Ivan Justo ha vinto il suo primo torneo Challenger, battendo in finale il connazionale Lautaro Midon. Il 28enne, fino a pochi mesi fa un nome quasi sconosciuto nel circuito, ha compiuto un'impresa che potrebbe cambiare il corso della sua carriera. La vittoria, ottenuta con un punteggio di 4-6, 6-3, 6-0, lo proietta al nuovo best ranking alla posizione numero 277 ATP. Il miracolo di Guido Ivan Justo. Sulla terra battuta del Circolo Nautico Hacoaj, a Tigre, si è scritta una di quelle pagine di tennis che rimangono impresse nella memoria degli appassionati.

