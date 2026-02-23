Tennis concluso l' Open Autovenezia | i vincitori
L’Open Autovenezia si è appena concluso al Tc Mestre, dove 131 giocatori si sono sfidati nei turni finali. La causa di questa intensa giornata sono state le qualificazioni e le partite decisive per stabilire i vincitori. Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso hanno coordinato gli incontri, che hanno attirato numerosi appassionati. I match hanno offerto emozioni e colpi spettacolari, chiudendo un’edizione ricca di sfide e sorprese. La competizione ha lasciato molti appassionati soddisfatti e desiderosi di rivedere i protagonisti in azione.
Una dieci giorni di gare che ha visto calcare i rossi di viale Olimpia a Mestre 131 giocatori per la conquista del montepremi di 2.000 euro Giorno dieci dell’Open Autovenezia concluso al Tc Mestre con i draw maschile e femminile da 131 giocatori coordinati da Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso. All’ultimo atto iniziato nella mattinata di domenica 22 erano di fronte per il maschile Pietro Romeo Scomparin 2.2 del Tc Bologna ed il 2.1 Matteo Dal Zotto della Società Tennis Bassano. Il risultato è andato a favore di Scomparin che si è imposto per 63 62 in poco più di un’ora di gioco. La gara ha offerto parecchi spunti di bel gioco che ha deliziato il centinaio di astanti, presenti alla kermesse. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Tennis, giorno 6 all'Open AutoveneziaIl sesto giorno dell’Open Autovenezia è stato caratterizzato da numerosi match decisivi.
Tennis, all'Open Autovenezia è tempo di semifinaliGiovedì al Tc Mestre, l’Open Autovenezia ha raggiunto le semifinali dopo otto giorni di competizione.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tennis, concluso l'Open Autovenezia: i vincitori; Atp Doha, Sinner-Machac: bene l'esordio di Jannik che vince in 2 set; Doha, il ritorno di Sinner: Voglio arrivare il più lontano possibile; McEnroe svela la maggior lezione che gli ha insegnato il 'Big Three'.
Tennis: i risultati del Rodeo di San Valentino, mentre a Mestre parte l'Open dei recordIl Rodeo tennis di San Valentino, svoltosi al Republic Sport Village di Jesolo, ha visto la partecipazione di 32 giocatori coordinati da Alessandro Mior. veneziatoday.it
La calma prima della tempesta. Il grande tennis è iniziato, ti aspettiamo al TC Mestre per l’Open! #TennisMestre #TorneoOpen #tcmestre - facebook.com facebook