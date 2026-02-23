Tennis concluso l' Open Autovenezia | i vincitori

L’Open Autovenezia si è appena concluso al Tc Mestre, dove 131 giocatori si sono sfidati nei turni finali. La causa di questa intensa giornata sono state le qualificazioni e le partite decisive per stabilire i vincitori. Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso hanno coordinato gli incontri, che hanno attirato numerosi appassionati. I match hanno offerto emozioni e colpi spettacolari, chiudendo un’edizione ricca di sfide e sorprese. La competizione ha lasciato molti appassionati soddisfatti e desiderosi di rivedere i protagonisti in azione.