Tennis Carraia chiuso L’appello del vecchio socio | Proviamo a ricrearlo

Il circolo Tennis Carraia è stato chiuso definitivamente, causando la perdita di un punto di incontro per molti appassionati. Un ex socio, Gherardo Flaccomio Nardi Dei, chiede alle istituzioni di intervenire per salvare la memoria del club e mantenere vivo il legame tra i membri. Nel frattempo, un imprenditore offre di costruire nuovi campi da tennis su un terreno di sua proprietà vicino a San Miniato, sostenendo i costi dell’intervento senza chiedere compensi.

Il vecchio circolo Carraia è perso, chiuso e ormai dismesso, la speranza di ricrearlo altrove no. Non solo perché nel frattempo è arrivata la proposta dell’imprenditore Bernardo Andrei, che si è reso disponibile a realizzare nuovi campi da tennis su un terreno di sua proprietà sotto San Miniato, in via Monte alle Croci, mettendo gratuitamente a disposizione l’area e sostenendo integralmente i costi dell’intervento, ma anche perché i vecchi soci, come Gherardo Flaccomio Nardi Dei, non si vogliono arrendere e lanciano un appello alle istituzioni per non disperdere ’la comunità’ che si era creata intorno alla struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovi campi da tennis sotto San Miniato, un imprenditore pronto a ridare vita alla CarraiaUn imprenditore ha deciso di riqualificare i vecchi campi da tennis di San Miniato, dopo che il circolo Carraia è stato chiuso a fine 2025.

