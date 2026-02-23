Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | Gabriele Lavia in scena con ‘Lungo viaggio verso la notte’

Gabriele Lavia partecipa a una rappresentazione teatrale al Teatro Giordano di Foggia, causando grande interesse tra gli appassionati. La sua presenza è annunciata per due serate della stagione 20252026, il 25 e il 26 febbraio, con Federica Di Martino. Lo spettacolo, intitolato ‘Lungo viaggio verso la notte’, porta sul palco una storia intensa e coinvolgente, attirando pubblico da tutta la regione. La prevendita dei biglietti sta già registrando un aumento significativo.

Per la stagione 20252026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio alle 21 vanno in scena Gabriele Lavia e Federica Di Martino con lo spettacolo dal titolo ‘Lungo viaggio verso la notte’. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket. Lo spettacolo ‘Long Day’s Journey into Night’ è il titolo che Eugene O’Neill dà alla sua opera centrale, alla sua opera-confessione. Il padre di O’Neill era stato un attore di grande successo, come il protagonista della sua della sua opera teatrale. La casa-prigione della ‘famigliaccia’ che O’Neill ci racconta, in fondo, è proprio casa su. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Al Teatro Giordano c'è la terza edizione di 'Tale e Quale show per l'Africa'Sabato 14 febbraio alle 20 il Teatro Umberto Giordano si accende di musica ed emozioni con ‘Tale e Quale Show a Foggia, per l’Africa’. Un evento di beneficenza, organizzato con il Comune di Foggia, i ... foggiatoday.it

'Riprendiamoci la scena 2025/2026: al Teatro Giordano L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di FuriaTorna con lo spettacolo ‘L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di Furia, regia di Roberto Galano e produzione Teatro dei Limoni, la rassegna ‘Riprendiamoci la scena’ giunta alla sua quinta edizione e ... foggiatoday.it

Il Balletto del Sud presenta al Teatro U. Giordano di Foggia, Sabato 21 Febbraio, Le Maschere: Una parata di capolavori e artisti ideato da Fredy Franzutti. Danza e musica in un programma d’eccezione dedicato alle maschere e alla commedia dell’arte. In - facebook.com facebook