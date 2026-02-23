Teatro e oltre presentato il cartellone primaverile dedicato a Egidio Codeghini

Da marzo a giugno 2026 il palcoscenico del Teatro San Matteo si animerà con un ricco intreccio di classici e drammaturgia contemporanea, commedie brillanti e sperimentazione, improvvisazione e grandi autori come Goldoni, Molière e Shakespeare. Un programma corale che vede insieme realtà storiche e gruppi emergenti del territorio, uniti dalla passione per il teatro e dalla volontà di offrire alla città un percorso culturale vario, coinvolgente e capace di parlare a pubblici diversi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Presentato a Grottaglie il Cartellone natalizio 2025

Presentato il cartellone annuale degli eventi Acireale e2026Stamattina, in municipio, è stato presentato il cartellone annuale “Acireale E2026”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Formazione gratuita alla scuola Iolanda Gazzerro. Corso di qualificazione e professionalizzazione: La magia dell’umano; Stagione Diffusa. Teatro Nucleo con il ’Totem’; Totem 2026, il Teatro Nucleo annuncia la nuova stagione di spettacoli e laboratori per tutte le età; La cultura e le donne - oltre l'8 marzo.