Teatro e ginnastica si fondono | Ferri stupisce Roma con monologo

Luca Ferri, attore e regista friulano, ha stupito Roma con il suo monologo durante l’evento The Art of Movement, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia e Freddy. La sua performance ha coinvolto il pubblico, unendo teatro e ginnastica in modo originale. Ferri ha scelto di interpretare un testo che riflette sulla forza del movimento e sulla passione per l’arte. La serata ha attirato molti appassionati di sport e cultura.

Luca Ferri, attore e regista friulano, porterà la sua arte a Roma il 24 febbraio per The Art of Movement, un evento dedicato alla ginnastica italiana promosso dalla Federazione Ginnastica d’Italia e Freddy. L’occasione vedrà la presentazione della nuova divisa ufficiale della Nazionale e del progetto Gym Legend, con la partecipazione di autorità nazionali e locali. Ferri, direttore artistico di Anà-Thema Teatro, aprirà la cerimonia con un monologo che intreccia parola e gesto, celebrando il legame tra teatro e sport. Un ponte tra teatro e ginnastica. Il monologo di Ferri, frutto di mesi di lavoro, è il culmine di un percorso iniziato lo scorso anno a Udine, durante i festeggiamenti per i 150 anni dell’Associazione Sportiva Udinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da Osoppo a Roma, il friulano Luca Ferri protagonista alla festa della ginnastica italianaLuca Ferri ha attirato l’attenzione a causa della sua partecipazione a un evento di ginnastica a Roma.

Comacchio a Teatro, si esibisce con il monologo 'Stan-up poetry' Lorenzo MaragoniVenerdì 16 gennaio alle 21, Comacchio a Teatro prosegue la stagione 2026 con l’evento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, al NEST sport e teatro diventano occasioni di incontro in uno spettacolo immersivo; Scuola, teatro e lavoro in carcere: i dati del DAP per il 2025; Torna Oblò, la finestra contemporanea di Teatro Prova; Dalla briscola al teatro, dallo sport alla cultura: gli eventi in Valtrebbia e Valluretta.

Ginnastica: Europei artistica; Italia femminile oro a squadrePer la quarta volta nella propria storia l'Italia femminile di ginnastica artistica si aggiudica la medaglia d'oro nel concorso generale degli Europei. Dopo i trionfi di Volos 2006, Monaco di Baviera ... ansa.it

Lo sport è il teatro della vita, contiene tutto, l'hybris scatenata e il fair play. Due facce, come le medaglie finite al collo di questi mirabili atleti olimpici ( L'Altramontagna ) - facebook.com facebook