Teatro comunale di Carpi cambia il regolamento della biglietteria

Il Teatro Comunale di Carpi modifica il regolamento della biglietteria a causa di esigenze organizzative. La nuova normativa, approvata dal Consiglio comunale, entrerà in vigore tra poche settimane. La modifica prevede, tra l’altro, cambiamenti nelle modalità di acquisto e di prenotazione dei biglietti. La decisione coinvolge diverse forze politiche, che hanno sostenuto l’aggiornamento. Le nuove regole influenzeranno direttamente gli spettatori e il funzionamento delle prevendite.

Entrerà in vigore tra poche settimane il nuovo Regolamento di biglietteria del Teatro Comunale di Carpi, approvato dal Consiglio comunale (con il voto a favore di Pd, Carpi a colori, Avs, Forza Italia, Carpi civica. Astenuti Fratelli d’Italia e Lega) nella seduta di giovedì 19 febbraio. Presentato in aula dall’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, il nuovo regolamento semplifica il precedente, in vigore dal 2018, e introduce alcune novità con l’obiettivo, da un lato, di agevolare gli utenti e dall’altro di migliorare l’efficienza dell’ente. Nel dettaglio, il documento, recependo la chiusura di InCarpi, assegna nuovamente alla sola Biglietteria tutte le funzioni di prenotazione e acquisto dei biglietti e introduce due novità importanti a vantaggio degli utenti: la possibilità di comprare fino a otto biglietti o abbonamenti per persona, invece degli attuali quattro, e l’abbassamento dell’età in cui ragazzi e ragazze possono entrare da soli, senza essere accompagnati di un adulto, portata a 14 anni dagli attuali 17. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

