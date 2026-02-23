Taurano unita nel dolore | la lettera che commuove per Domenico

La comunità di Taurano si commuove per la scomparsa di Domenico, avvenuta sabato 21 febbraio, a causa di una malattia improvvisa. Il paese si è unito in preghiera e ha inviato una lettera di solidarietà ai genitori del bambino, evidenziando il forte legame che li unisce in questo momento difficile. La Pro Loco ha pubblicato un messaggio toccante, ricordando con affetto il sorriso di Domenico e la sua energia contagiosa.

Taurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico, il piccolo scomparso sabato 21 febbraio. La comunità, rappresentata dalla Pro Loco, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio commovente, sottolineando l’amore e la forza dimostrati dal bambino e dai suoi genitori. Il paese si raccoglie nella preghiera e nella memoria del piccolo, promettendo di custodire il suo nome nel silenzio e nei gesti di solidarietà. La notizia della scomparsa di Domenico ha scosso profondamente Taurano, un piccolo centro dove la vicinanza tra i cittadini è diventata ancora più evidente in questo momento di dolore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La fiaccolata di Domenico: Taurano e Nola si stringono nel doloreDomenico è morto in un incidente stradale a Taurano, e la comunità si unisce in una fiaccolata per ricordarlo.

Taurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico: lutto cittadino e dolore condivisoDomenico ha perso la vita in un incidente stradale, causando grande dolore tra i residenti di Taurano.

Taurano, il messaggio della Proloco per la tragedia di Domenico: cuore colmo di doloreTAURANO- Caro Domenico,questa comunità oggi ti saluta con il cuore colmo di dolore e, allo stesso tempo, di gratitudine per la testimonianza di amore e di forza che hai lasciato. E’ il messaggio del ... irpinianews.it

Cordoglio e dolore per Domenico, il sindaco: proclameremo il lutto cittadinoTAURANO- Questo è il momento del dolore e del silenzio. Mi faccio portavoce dell’abraccio corale che la mia amministrazione e l’intera comunita’ rivolgono alla famiglia del piccolo Domenico. Taurano ... irpinianews.it