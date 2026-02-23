Tartarughe giganti a Floreana | 158 esemplari rinascono dopo 180 anni

Le tartarughe giganti sono state reintrodotte a Floreana dopo 180 anni, grazie a un progetto di ripopolamento. La causa è stata la perdita di questi esemplari avvenuta nel XIX secolo. Ora, 158 tartarughe si muovono di nuovo tra i paesaggi vulcanici dell’isola, offrendo uno spettacolo raro e significativo per la biodiversità locale. La presenza di queste creature dimostra il successo delle iniziative di conservazione e tutela dell’ambiente. La loro ripresa rappresenta un passo importante per la fauna delle Galápagos.

Le tartarughe giganti tornano a Floreana dopo 180 anni: un evento storico per le Galápagos Dopo quasi due secoli di assenza, le tartarughe giganti sono tornate a camminare sul suolo vulcanico di Floreana, una delle isole più affascinanti e meno frequentate dell’arcipelago delle Galápagos, in Ecuador. Il 20 febbraio 2026, 158 giovani esemplari sono stati reintrodotti nell’ambito del più grande progetto di ripristino ecologico mai avviato nell’arcipelago. Questo evento storico non rappresenta solo un successo scientifico, ma anche una notizia dal forte impatto paesaggistico e turistico per una destinazione simbolo dell’ecoturismo mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Galapagos, 158 tartarughe liberate sull'isola FloreanaLe tartarughe giganti sono state liberate sull’isola Floreana nelle Galápagos, un evento che segna il ritorno di questa specie sull’isola dopo quasi 150 anni.

Oltre 150 tartarughe giganti liberate sull’isola di Floreana: erano scomparse più di un secolo faIl Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador ha diffuso un video che mostra i guardaparco mentre rilasciano oltre 150 tartarughe giganti sull’isola di Floreana, dove non si vedevano da più di cento anni.

Galapagos, 150 tartarughe giganti tornano a Floreana dopo un secoloDecine di giovani esemplari sono stati rilasciati per iniziare a ripristinare l’ecosistema impoverito dell’isola. I nuovi arrivati, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, hanno iniziato a esplorare l’ ... corriere.it

Galapagos, dopo un secolo e mezzo 158 giovani tartarughe giganti tornano a FloreanaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

Dopo quasi 150 anni, 158 giovani tartarughe giganti sono state reintrodotte nell’isola di Floreana, alle Galápagos, avviando un progetto di restauro ecologico su base genetica. Gli esemplari, selezionati per conservare parte del patrimonio della specie estinta - facebook.com facebook

Ecuador, il ritorno delle tartarughe giganti sull'isola di Floreana x.com