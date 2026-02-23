Tarquinia aderisce al Consorzio Industriale del Lazio

Il consiglio comunale di Tarquinia ha deciso di aderire al Consorzio Industriale del Lazio, motivato dalla volontà di favorire lo sviluppo economico locale. Questa scelta nasce dalla necessità di attirare investimenti e migliorare le infrastrutture industriali nella zona. La delibera è passata senza opposizioni, riflettendo un consenso unanime tra i membri dell’assemblea. La decisione arriva in un momento in cui il territorio cerca nuove opportunità di crescita.

Tarquinia, 23 febbraio 2026 – Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Tarquinia al Consorzio Industriale del Lazio. Una scelta che l’amministrazione definisce strategica, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare il tessuto produttivo locale, offrendo alle imprese del territorio nuove opportunità di sviluppo. A spiegare le ragioni dell’ingresso è il sindaco Francesco Sposetti, che lega la decisione alla possibilità di intercettare strumenti di sostegno in arrivo. “Abbiamo scelto di aderire – dichiara – perché questo consentirà alle nostre imprese di partecipare a bandi di prossima pubblicazione, ampliando così le possibilità di crescita, innovazione e accesso a finanziamenti strategici”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

