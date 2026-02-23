Tanto fumo ma niente arrosto | il Lecco non va oltre lo 0-0 con l’AlbinoLeffe
Il Lecco ha dominato il gioco, ma senza riuscire a segnare, causando un pareggio senza reti contro l’AlbinoLeffe. La squadra di casa ha spinto molto, creando occasioni, ma ha incontrato un avversario compatto e concentrato in difesa. La mancanza di concretezza in attacco ha impedito di ottenere i tre punti, mentre l’AlbinoLeffe si è difesa bene e ha portato a casa un risultato utile. La partita si conclude senza vincitori né vinti.
Lecco, 23 febbraio 2026 – Il Lecco fa la partita ma davanti non riesce a pungere e alla fine non va oltre lo 0-0 casalingo contro l' Albinoleffe che sale a - 4 dai playoff. Senza Sipos, i lecchesi hanno fatto una gran fatica in avanti e raramente hanno impensierito Baldi. E con questo pareggio i blucelesti perdono terreno dalla Union Brescia seconda della classe, ora a +3, e vedono scendere a soli 3 i punti di vantaggio sul Trento quarto in classifica. Avvio veemente dell’Albinoleffe che, nei primi 10’ minuti, si fa pericoloso con Sali (tiro strozzato da buona posizione e poi diagonale pericolosissimo appena a lato dopo aver saltato Battistini ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
New Zealand va oltre il fumo della bellezza: «a Napoli lo scenario è unico ma c’è tanto da fare in poco tempo»La Nuova Zelanda si distingue per la sua bellezza naturale, ma il Paese ha molto da offrire oltre il paesaggio.
Botta e risposta sul bilancio: "Tanto fumo poco arrosto": "C’è equilibrio dei conti"In un dibattito sul bilancio comunale di Ponsacco, la coalizione di centrosinistra critica la gestione finanziaria, affermando che si tratta di un “tanto fumo e niente arrosto”.
