Tanto fumo ma niente arrosto | il Lecco non va oltre lo 0-0 con l’AlbinoLeffe

Il Lecco ha dominato il gioco, ma senza riuscire a segnare, causando un pareggio senza reti contro l’AlbinoLeffe. La squadra di casa ha spinto molto, creando occasioni, ma ha incontrato un avversario compatto e concentrato in difesa. La mancanza di concretezza in attacco ha impedito di ottenere i tre punti, mentre l’AlbinoLeffe si è difesa bene e ha portato a casa un risultato utile. La partita si conclude senza vincitori né vinti.