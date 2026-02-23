Tante belle Cose | il nuovo spettacolo di Francesco Cicchella al D’Annunzio

Francesco Cicchella, noto comico e imitatore napoletano, torna a portare in scena il suo nuovo spettacolo, “Tante belle Cose”, dopo aver attirato oltre 75 mila spettatori in tutta Italia. La causa di questa ripresa è il grande riscontro ottenuto in precedenza, che ha spinto l’artista a riproporre il suo show. Durante le rappresentazioni, il pubblico può aspettarsi numeri di imitazioni e momenti di musica dal vivo, tra risate e sorrisi. Lo spettacolo si prepara a partire da alcune città italiane.

Cicchella torna nei teatri con il nuovo spettacolo Tante Belle Cose: l’attore ormai sessantenne è ospite in uno show televisivo durante il quale annuncia il suo ritiro dalle scene. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Cicchella e da Gennaro Scarpato, sarà impreziosito anche da elaborazioni grafiche e visive di grande impatto curate da Antonio Scarpato. L’evento rientra nella ricca stagione del Teatro D’Annunzio Liberi di Scegliere. È per due repliche in programma per venerdì 27 e sabato 28 febbraio alle ore 21.00 al D’Annunzio. I biglietti sono a disposizione presso il botteghino e online su Ticketone. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Teatro Cilea, Francesco Cicchella chiude in grande il 2025 con lo spettacolo "Tante Belle Cose"

"Tante Belle Cose": lo show di Francesco Cicchella sbarca al teatro Vittorio Emanuele

Canta Geolier! ... o meglio Francesco Cicchella | Only Fun Comico Show

Oggi alle 15:00 torna 100 Eventi con Sabrina Morea. Abbiamo intervistato Francesco Cicchella, attore, comico e imitatore, che ha portato in scena il suo spettacolo "Tante belle cose" al Teatro Orfeo.