Tamponamento ad Asolo | 3 feriti traffico in tilt per un’ora

Un incidente stradale ha coinvolto due auto lungo via Bassanese ad Asolo, nel tardo pomeriggio di oggi. Alle 12:45, un tamponamento tra due veicoli ha causato il ferimento di tre persone, tutte trasportate in ospedale per le cure necessarie. L’incidente, avvenuto in condizioni meteorologiche stabili con temperature intorno agli 11 gradi e venti leggeri da sud-ovest, ha l’intervento delle ambulanze del Suem 118 e della polizia locale. La situazione è stata gestita rapidamente, con i soccorsi che hanno trasportato una donna di 35 anni di Mussolente all’ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto dopo un malore causato dallo choc dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente tra due auto ad Asolo, 36enne colta da malore perde i sensi dopo lo schianto. Ferite altre due personeASOLO - Incidente questa mattina, lunedì 23 febbraio, in via Bassanese, all’altezza del civico 3 ad Asolo. Il bilancio del tamponamento ... msn.com