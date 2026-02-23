Tambone grazie ai tifosi | Pubblico da Eurolega

Matteo Tambone ringrazia i tifosi per aver trasformato l’atmosfera in campo, portando un pubblico da Eurolega. La sua dedica arriva dopo una partita intensa, in cui ha dato il massimo nonostante le emozioni. Tambone spiega che il calore dei supporter lo ha motivato a lottare con il cuore, come dimostra il suo atteggiamento umile e appassionato. La presenza del pubblico ha fatto la differenza in questa sfida decisiva.

La dedica più accorata nel dopo partita è di Matteo Tambone, che arriva in sala stampa con gli occhi bassi, nonostante la soddisfazione per la vittoria: "Ho giocato con un cuoricino d’oro legato ai lacci delle scarpe. Me lo aveva regalato mio suocero, mancato nei giorni scorsi: mi voleva tanto bene e credo che mi abbia guidato dall’alto. Questa vittoria la dedico a lui e alla mia famiglia". Poi fa i complimenti ai tifosi: "E’ stato un pubblico da Eurolega, sarebbe bello che fosse così tutte le domeniche". Una spinta che ha galvanizzato la squadra, che ha risposto con una prestazione eccezionale: "La cosa che mi è piaciuta di più stasera e che voglio sottolineare – dice coach Spiro Leka – è stata la qualità del gioco sotto pressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

