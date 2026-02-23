talmassons travolge roma 3 0 e consolida il primato in classifica

Talmassons ha battuto Roma 3-0, causa la sua ottima prestazione in campo. La squadra ha mostrato grande concentrazione e precisione al servizio, impedendo agli avversari di trovare ritmo. La formazione locale ha dominato il primo set con facilità, mantenendo alta la concentrazione anche nei parziali successivi. La vittoria permette a Talmassons di rafforzare la posizione in classifica, mentre Roma cerca di riorganizzarsi per la prossima partita.

Un pomeriggio caratterizzato da precisione e controllo ha visto la CDA volley talmassons fvg imporre la propria energia su smi roma volley, conservando l’imbattibilità nel Pool Promozione. Le Pink Panthers hanno condotto l’incontro dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio alle avversarie e consolidando la seconda posizione in classifica. L’impegno collettivo, accompagnato da un gioco offensivo efficace e da una difesa affidabile, ha determinato la chiusura in tre set, con un MVP che premia l’apporto complessivo dei protagonisti sul parquet. La formazione di casa ha imposto ritmo e letture audaci fin dalle battute iniziali, controllando il punteggio e costruendo vantaggi decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

