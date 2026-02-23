Takeoff agli Hungar creativi ecco il nuovo hub per under 35 | l' 1 marzo ospiti Wikipedro e Lorenzo Baglioni

Takeoff, il nuovo centro creativo per i giovani, nasce per rispondere alla domanda di spazi innovativi e stimolanti. La sua apertura, prevista per il primo marzo, avviene negli Hangar Creativi di Livorno, dove si svolgeranno incontri con ospiti come Wikipedro e Lorenzo Baglioni. L’obiettivo è offrire un ambiente dinamico dedicato a progetti culturali e formazione. La giornata si prospetta ricca di attività e spunti per i partecipanti.

Domenica 1 marzo, alle 17, gli Hangar Creativi di Livorno aprono le porte all'inaugurazione di Takeoff, il nuovo hub creativo per under 35 che unisce coworking culturale e formazione di eccellenza. Un pomeriggio dedicato ai giovani, al lavoro e alle passioni, con ospiti d'eccezione: Wikipedro e Lorenzo Baglioni. Come si trasformano le proprie passioni in opportunità lavorative concrete? È questa la domanda al centro dell'evento inaugurale. A rispondere saranno Wikipedro, content creator e divulgatore tra i più seguiti in Italia, e Lorenzo Baglioni, cantautore, divulgatore scientifico e artista poliedrico, che terranno speech dedicati al mondo del lavoro contemporaneo e alle scelte professionali dei giovani.