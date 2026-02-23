Tajani e Lollobrigida candidano l' ex segretario del Pd Martina alla guida della Fao

Tajani e Lollobrigida hanno proposto l'ex segretario del Pd come candidato alla guida della Fao, motivando la scelta con la sua esperienza internazionale e la capacità di affrontare le sfide globali. La candidatura, presentata durante un incontro ufficiale, mira a rafforzare le politiche di sicurezza alimentare e sostenibilità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti del settore. La proposta ora passa alla valutazione delle istituzioni internazionali.

Strano ma vero. Il governo punta tutto su un ex segretario del Pd per il futuro della sicurezza alimentare del mondo. L'Italia "ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao". Ad annunciarlo a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue dei ministri degli Affari esteri, il vicepremier e inquilino della Farnesina Antonio Tajani. Il governo italiano, gli ha fatto eco il collega di governo, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, "ha sostenuto l'ex segretario del Pd come vicedirettore della Fao in questi anni. È stato il primo italiano in questo ruolo". Dunque, ha proseguito Lollo: "Anche se Martina ha una storia politica differente dalla nostra, abbiamo ritenuto che l'Italia meritasse di avere quel ruolo e che possa meritare ancor di più, di avere un ruolo di guida di un'organizzazione internazionale di livello che ha la sede a Roma ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

