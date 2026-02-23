Tacchinardi consiglia Spalletti | Di Gregorio deve riposare è terribilmente in difficoltà Sul futuro del tecnico spero questo 

Tacchinardi suggerisce a Spalletti di far riposare Di Gregorio, che appare molto stanco e in difficoltà. La causa deriva dalla pressione accumulata nelle ultime partite. Il ex calciatore indica che il portiere ha bisogno di recuperare energie per tornare in forma. Tacchinardi esprime anche un desiderio per il percorso del tecnico, sperando possa trovare la strada giusta per affrontare le sfide a venire. La situazione resta sotto osservazione.

Alessio Tacchinardi da un consiglio a mister Luciano Spalletti su Di Gregorio, e ha una speranza per il futuro del tecnico toscano. Alessio Tacchinardi ha parlato a Pressing della Juve e di Spalletti. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero ULTIME JUVENTUS LIVE SULLA JUVE – «Sembrava che Spalletti avesse dato continuità a questa squadra, dopo invece c’è stato un ritorno, tantissimi passi indietro, e le cose che dice Spalletti adesso, se il livello nostro è questo e c’è da preoccuparsi, quindi io mi auguro, che non cominci a perdere la fiducia nei suoi giocatori, che ha sempre detto che sono i migliori di tutti e che stanno facendo grandissime cose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sabatini consiglia Spalletti: «Di Gregorio non ne prende più mezza. Per il suo bene ora è necessario questo»Sabatini ha suggerito a Spalletti di cambiare strategia, perché Di Gregorio non riceve più spazio in squadra.

Spalletti consiglia Conceicao: «Lui può cambiare le partite, ma deve migliorare in questo aspetto»Spalletti si è soffermato sulla prestazione di Conceicao in conferenza stampa, lasciando intendere che il portoghese può fare la differenza in campo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Juve, Tacchinardi: 'Con Allegri contro il Galatasaray perdevi solo per 3 a 2'.

Tacchinardi: Spero che Spalletti non perda fiducia nei suoi giocatori. E' il momento di panchinare Di GregorioIntervenuto a Pressing, Alessio Tacchinardi sul momento della Juventus ha detto: Sembrava che Spalletti avesse dato continuità a questa squadra, dopo invece c'è stato ... tuttojuve.com

Di Gregorio horror, Tacchinardi netto! La provocazione tra Buffon e... HandanovicCi sono sconfitte che lasciano l'amaro in bocca perché condizionate da fattori che sfuggono al controllo di chi perde, come l'antisportività dell'avversario o gli abbagli del direttore di gara. Altre ... msn.com

Alessio Tacchinardi con la nuova 4ª maglia della Juventus - facebook.com facebook