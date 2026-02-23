Svolta sulla morte di Lucia Salcone comunità sconvolta Il sindaco | Valuteremo di costituirci parte civile

La decisione di arrestare il marito di Lucia Salcone, accusato dell’omicidio avvenuto il 27, ha scosso la comunità locale. La misura cautelare deriva da indagini che hanno portato a sospetti concreti contro l’uomo, coinvolto nel caso dopo una serie di testimonianze e analisi forensi. La notizia ha generato forte emozione tra i residenti, che attendono sviluppi sulle prossime azioni delle autorità. La comunità resta in attesa di ulteriori dettagli su questa vicenda.

“Assistiamo sgomenti alla notizia diffusa questa mattina, in ordine all’esecuzione di una ordinanza emessa dal gip che ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del marito della concittadina Lucia Salcone, indiziato dell’omicidio avvenuto il 27. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Ciro Caliendo arrestato per l’omicidio di Lucia Salcone: ‘Incidente simulato’, il rogo giallo e la svoltaCiro Caliendo è stato fermato dalla polizia di San Severo dopo che gli investigatori hanno scoperto che il rogo che ha ucciso Lucia Salcone era stato volontariamente appiccato.

Morte di Lucia Salcone a Foggia, arrestato il marito Ciro Caliendo che avrebbe simulato un incidente stradaleCiro Caliendo, marito di Lucia Salcone, ha causato la morte della donna e ha cercato di coprire l’omicidio simulando un incidente stradale.

#femminicidio #LuciaSalcone #2024 Le indagini sono partite subito, perché il racconto dell'uomo non ha convinto gli inquirenti. x.com

La polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sa - facebook.com facebook