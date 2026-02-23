Supplenze scuola | 22 giorni per aggiornare le Gps ecco come fare
La proroga di 22 giorni per aggiornare le Gps deriva dall'esigenza di consentire ai docenti di completare le pratiche di inserimento. La data di scadenza, il 23 febbraio 2026 alle ore 12:00, rappresenta un termine importante per chi cerca incarichi temporanei nelle scuole. In questa finestra di tempo, molti insegnanti devono già preparare i documenti necessari. La possibilità di aggiornamento si inserisce in un'operazione più ampia di riorganizzazione delle supplenze.
La corsa contro il tempo per le supplenze: cosa cambia con le nuove Gps. Il 23 febbraio 2026, alle ore 12:00, si è aperta una finestra cruciale per migliaia di aspiranti docenti. Da quel momento, hanno esattamente 22 giorni per presentare la domanda di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps). La scadenza, fissata per il 16 marzo alle 23:59, è un termine inderogabile: oltre quel momento, ogni modifica diventa impossibile. Le Gps rappresentano il principale meccanismo per coprire le cattedre non assegnate nelle scuole statali, con graduatorie collegate agli istituti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
GPS 2026/28: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question TimeDurante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 202628.
GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITILa docente Sonia Cannas chiarisce che i docenti possono aggiornare le GPS 2026 senza essere comunque tenuti a presentare domanda per le supplenze, anche se questo potrebbe comportare alcune conseguenze pratiche.
Argomenti discussi: Supplenze: chi ha avuto nomina dal 1° settembre 2025 ha raggiunto i 12 punti di servizio; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, domande da lunedì 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026: educazione motoria primaria, come iscriversi in seconda fascia; Legge di bilancio 2026: disponibili 20 miliardi su 22,4 stanziati. Scuola, università e ricerca ricevono 686 milioni per organici, supplenze e borse di studio.
