Supplenze scolastiche | scadenza 15 marzo per aggiornare graduatorie

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto oggi le iscrizioni per aggiornare le graduatorie delle supplenze scolastiche, che resteranno in vigore fino al 2028. La decisione nasce dalla necessità di assicurare un ricambio più rapido tra insegnanti e di rispondere alle esigenze delle scuole. La scadenza per presentare le domande è fissata al 15 marzo e riguarda tutti coloro che vogliono inserirsi o rinnovare la propria posizione. Le nuove liste entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico successivo.

Sommario: Il Ministero dell’Istruzione ha avviato oggi l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze scolastiche, valido per il biennio 2026-2028. La procedura è aperta a docenti e aspiranti insegnanti che devono presentare domanda entro il 15 marzo. Ecco cosa sapere per partecipare. Oggi, 23 febbraio 2026, si apre un capitolo cruciale per migliaia di docenti e aspiranti insegnanti in Italia. Il Ministero dell’Istruzione ha avviato la procedura per l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, un passaggio fondamentale cerca un posto nella scuola italiana. La procedura, valida per il biennio scolastico 2026-2028, richiede attenzione alle scadenze e ai requisiti specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Graduatorie Gps 2026, scadenza per la presentazione della domanda spostata almeno a marzoIl Ministero dell'Istruzione ha deciso di posticipare a marzo la scadenza per presentare le domande delle graduatorie GPS 2026, a causa di ritardi nelle procedure di aggiornamento.

Graduatorie ad Esaurimento per supplenze e ruoli docenti, dal 15 dicembre si presenta la domanda 2026/28Il 15 dicembre sarà possibile presentare la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per le supplenze e i ruoli docenti, relative all’anno scolastico 202628.

GPS 2026, cresce l'attesa per l'ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Supplenze 2026, gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità; GPS 2026/28: la scelta delle sedi nell'istanza delle 150 scuole – RIVEDI LA QUARTA PUNTATA; Ordinanza Ministeriale GPS 2026: guida completa all’aggiornamento.

Supplenze scolastiche annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto 2026? Ecco la differenzaCosa prevede la legge 124 del 1999 e la recente nota del ministero dell’Istruzione e del Merito. Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026, alcune questioni tornano a emergere, soprattutto ... lettera43.it

NoiPA: stipendio e tredicesima il 15 dicembre, con arretrati sbloccati per i supplenti breviStipendio ordinario e tredicesima confermati per tutto il personale scuola. Arretrati dei supplenti brevi finalmente in via di risoluzione: un sollievo per migliaia di docenti, ATA e supplenti in ... alfemminile.com

GPS 2026, via alle domande per le supplenze nelle scuole https://ebx.sh/WgqQAo - facebook.com facebook