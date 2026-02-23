Superlega | Perugia in vetta sfida emiliana a Trento e derby a Monza

Perugia guida la classifica dopo aver ottenuto una vittoria decisiva contro la squadra che inseguiva in classifica. La vittoria si è verificata grazie a un’ottima prestazione in battuta e in difesa, che ha sorpreso gli avversari. Nel frattempo, Trento si prepara alla sfida contro un’altra squadra emiliana, mentre Monza si appresta al derby cittadino. Le prossime partite cambieranno la posizione delle squadre in vista dei playoff.

Il campionato di pallavolo maschile entra nella fase conclusiva della regular season, con un turno ricco di partite che hanno determinato importanti variazioni nelle classifiche e lasciato spazio a grandi emozioni. La giornata ha offerto incontri di alto livello, segnati da risultati sorprendenti e dall’assegnazione di qualificazioni e punti salvezza, rendendo il quadro competitivo sempre più interessante nella corsa verso i playoff. Tra le sfide di maggior rilievo, il match tra Verona e Perugia ha visto i campioni in carica ottenere una vittoria netta in tre set, con un punteggio che ha evidenziato la superiorità degli ospiti (15-25, 21-25, 23-25). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Superlega: Perugia mantiene la vetta, Civitanova ko. Trento travolge MilanoNel campionato di volley, Perugia conferma la leadership superando la Lube, mentre Civitanova subisce una sconfitta.

SuperLega, scosse in vetta: Verona cade, Perugia allunga, Trento si avvicinaLa Cucine Lube Civitanova sorprende tutti e batte 3-0 la Rana Verona in trasferta, lasciando il vertice della classifica ancora più aperto.

