Sull' agente di Rogoredo serve la verità dei fatti

L’arresto di un agente a Rogoredo è avvenuto a causa di una serie di comportamenti sospetti, che hanno insospettito le autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per le testimonianze che descrivono episodi di condotta discutibile. La comunità locale richiede risposte chiare e trasparenti, desiderosa di conoscere la verità sui fatti accaduti. Restano ancora molte domande senza risposta, e l’attenzione si concentra sulla ricerca di chiarimenti concreti.

Gentile Direttore Feltri, Le confesso che sono sconcertato dalla notizia che i fatti di Rogoredo possano avere una lettura ben diversa da quella che immaginavamo. Fino a pochi giorni fa sapevamo che un poliziotto, a cui uno spacciatore aveva puntato una pistola contro (poi rivelatasi una pistola giocattolo ma difficile da distinguere da una vera), si è difeso legittimamente sparando e, purtroppo, uccidendo lo spacciatore. Adesso sappiamo che questo agente non ha chiamato subito i soccorsi ma diversi minuti dopo, dicendo però ai colleghi di avere allertato i sanitari. Sappiamo anche che su quella pistola finta non ci sono impronte della vittima, o no? Che è stata messa lì, accanto al cadavere, dal poliziotto stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pusher ucciso a Rogoredo, i racconti sull’agente Cinturrino: «Duecento euro e cinque grammi di cocaina al giorno. In cambio? La protezione»Il pusher ucciso a Rogoredo, Abderrahim Mansouri, morì dopo aver rifiutato di pagare 200 euro e consegnare cinque grammi di cocaina al giorno a un agente di polizia che offriva protezione in cambio.

Cosa sappiamo sull’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 fatto dall’agente che ha ucciso un 28enne a RogoredoLa Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo.

Pusher ucciso a Rogoredo, possibile legame tra agente e vittima: i cellulari al centro delle indaginiGli investigatori analizzano i cellulari dei poliziotti presenti sul luogo della sparatoria per ricostruire contatti e rapporti tra l’agente e il pusher ucciso a Rogoredo. notizie.it

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

Le indagini sulla morte dello spacciatore ucciso da un poliziotto a #Rogoredo. Nelle carte dell'inchiesta, anche i rapporti opachi tra la vittima e l'agente che ha esploso il colpo mortale - facebook.com facebook

