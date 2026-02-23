Sul tetto 750 grammi di hashish | Qui la droga arriva con i droni

Un carico di 750 grammi di hashish è stato trovato sul tetto di un edificio, con la droga consegnata tramite droni. Le forze dell’ordine hanno scoperto che i droni vengono usati per introdurre sostanze illegali all’interno del carcere. Sono stati segnalati anche danneggiamenti e lanci di oggetti contro gli agenti di polizia penitenziaria, oltre ad alcuni incendi. Le autorità indagano sul metodo di consegna impiegato dai trafficanti. La presenza di droni rappresenta una novità nelle operazioni di contrabbando.

Danneggiamenti, lancio di oggetti contro la Penitenziaria, incendi, introduzione di droga, anche con i droni. Canton Mombello, carcere maglia nera in Italia non solo per fatiscenza ma anche per sovraffollamento, torna a far parlare di sé. Gli agenti sono stati alle prese con una serie di disordini, arginati a fatica e con gran dispendio di energie. Alcuni detenuti, dopo aver danneggiato la palestra, hanno iniziato a lanciare pesi contro il personale, hanno incendiato oggetti nelle celle e distrutto suppellettili, costringendo gli addetti a lavorare fino a tarda sera per riportare la situazione sotto controllo, e a far intervenire gli agenti di turno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

