Sul sito dell' Arma le foto dei monili rubati | presto la restituzione

I carabinieri di Padova hanno sequestrato numerosi gioielli rubati a causa di un furto avvenuto a marzo 2025. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla scoperta di un grande deposito di oggetti trafugati. Le autorità hanno pubblicato le foto dei monili sul sito dell’Arma, sperando di identificare i proprietari e di restituirli presto. La scoperta permette di ricostruire meglio l’episodio e di avanzare nelle indagini.

Nell'ambito dell’attività d’indagine svolta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Padova, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che nel mese di marzo 2025 ha portato al sequestro di numerosi oggetti preziosi di provenienza delittuosa, il comando provinciale di Padova ha successivamente pubblicato sul sito dell’Arma “www.carabinieri.it” le fotografie degli oggetti rinvenuti e tuttora custoditi, affinché le vittime potessero visionarli ed eventualmente, una volta riconosciuti come di loro proprietà, rientrarne regolarmente in possesso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Rubati 600 reperti in un museo inglese, la polizia pubblica le foto dei responsabili: “Aiutateci a trovarli”Un furto di oltre 600 reperti ha colpito il Bristol Museum il 25 settembre. Raid in una casa della Valle Vitulanese: rubati monili in oro e denaroNella notte, dei ladri hanno preso di mira una casa a Cautano, nella Valle Vitulanese, approfittando dell’assenza del proprietario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Concorsi Pubblici; Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso da 12 posti per ufficiali carabinieri nel corpo forestale; Al via il 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri; Concorso Tenenti Forestali Carabinieri 2026: 12 posti per laureati. Concorso per aspiranti forestali dell’Arma, arriva il bando: ecco i requisiti e come partecipareFoto da Imagoeconomica, di Saverio De Gigliocarabinieri forestali, stemma - Imagoeconomica, di Saverio De ... msn.com #Epstein era un'arma di estorsione di massa israeliana Leggi la dichiarazione completa sul nostro sito: https://bdsitalia.org/index.php/comunicati-sul-bds/2995-epstein-un-arma-israeliana-di-estorsione-di-massa #EpsteinFiles #BDS - facebook.com facebook