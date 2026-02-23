Una discussione sulla fine della vita si concentra sul caso di un paziente che ha chi chiesto di interrompere le terapie invasive. La causa di questa richiesta deriva dall’impossibilità di migliorare le sue condizioni, nonostante trattamenti prolungati. L’incontro prevede interventi di esperti e rappresentanti delle associazioni, che analizzano questioni di etica e diritto. La discussione si svolge in un ambiente aperto e pubblico, attirando l’attenzione di molti.

Giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo Sul permesso di morire: considerazioni sull’accanimento terapeutico. Relatore: prof. Armando GirottiLettura scenica: Gli Inesistenti, Teatro filosofico di Padova «Non è un discorso che esalti l’eutanasia, ma ci si limita a prendere le distanze dall’accanimento terapeutico in quanto questo non aiuta la persona a vivere più a lungo (quantitativamente sì, ma qualitativamente no); semmai prolunga l’agonia della morte quasi come se dall’esterno noi vedessimo un’auto schiantarsi sul muro, ma al rallentatore». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Stefano Versace: “Bilancio Salernitana. Non è sostenibilità, è accanimento terapeutico”L’imprenditore Stefano Versace ha scritto un lungo post prendendo come spunto il bilancio della Salernitana.

Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, stop all'accanimento terapeutico ma l'Ecmo non sarà staccatoUn bambino con un cuore gravemente danneggiato e un trapianto fallito ha ricevuto l’ordine di interrompere l’accanimento terapeutico, ma l’Ecmo rimarrà in funzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Monsignor Sorrentino: Ostensione San Francesco, un modo per incontrare Gesù e vivere il Vangelo; Ora possiamo parlare di Umberto Eco; Mohamed, bambino di Gaza malato di leucemia: negati i permessi per curarsi; Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire.

Parigi, colpo di scena al Senato: naufraga la legge sul diritto di morire«Coup de théatre»: è l’espressione ricorrente sui media francesi per definire il colpo di scena durante il voto del Senato sull’«aiuto a morire», la legge approvata dall’Assemblea nazionale il 27 ... avvenire.it

Neonata rischia di morire, ambulanza caricata sull’aereo militare per il volo salvavitaPisa, 24 ottobre 2025 – Si è conclusa questa notte una missione di trasporto sanitario d'urgenza svolto da un equipaggio della 46ma Brigata aerea di Pisa con un velivolo C-130J. La missione ha ... lanazione.it

"Lloyd, ritroveremo mai la vecchia serenità" "Temo di no, sir. Mi sono permesso di mandarla a restaurare". "A restaurare E per fare cosa" "Per togliere la patina di nostalgia del tempo che fu, sir". "Così da far brillare i colori del passato anche nel presente" " - facebook.com facebook