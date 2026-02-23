Sud al lavoro | un miliardo per ricostruzione e bonus bollette fino

Il governo ha destinato un miliardo di euro per il Sud e ha approvato bonus bollette per aiutare cittadini e imprese. La decisione deriva dai danni causati dal maltempo e dalla necessità di ridurre i costi energetici. I fondi serviranno a sostenere la ripresa economica e a contenere le spese di famiglia e aziende. Ora si attende l’attuazione delle misure e i dettagli sui benefici.

Il miliardo per il Sud e i bonus bolletta: cosa cambia per cittadini e imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti cruciali: uno per affrontare i danni del maltempo e l’altro per contenere i costi dell’energia. Il primo intervento stanzia un miliardo di euro per le regioni Sicilia, Sardegna e Calabria, colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il secondo introduce sgravi per famiglie e imprese, con bonus fino a 115 euro per le bollette elettriche. Il presidente Mattarella ha visitato Niscemi, dove ha incontrato gli studenti e ispezionato la zona rossa. Nel frattempo, il governo ha avviato negoziati con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’autonomia regionale e istituito l’Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo al Sud: Governo stanzia oltre un miliardo di euro per imprese e ricostruzione in Calabria, Sicilia e Sardegna.Il Governo ha deciso di destinare più di un miliardo di euro alle regioni colpite dal maltempo nel Sud, tra cui Calabria, Sicilia e Sardegna.

Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZAIl Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.

