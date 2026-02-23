Su Sky gli Europei di volley femminile e maschile 2026

Sky ha acquisito i diritti per trasmettere gli Europei di volley femminile e maschile del 2026, perché vuole ampliare la propria offerta sportiva. La decisione arriva dopo aver ottenuto anche i diritti per Champions League, CEV Cup e Challenge Cup fino al 202627. La scelta permette di offrire agli appassionati un'ampia copertura di grandi competizioni europee. La programmazione di questi eventi si inserisce in un piano più ampio di crescita del canale.

Sky rafforza la propria offerta sportiva e si assicura i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026. L’evento, in programma dal 21 agosto al 26 settembre, sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it L’estate azzurra inizierà il 21 agosto con la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco, che affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Su Sky Sport Europei Volley 2026 Maschili e Femminile. Conferma per le Coppe Europee CEVSky ha ottenuto i diritti per trasmettere gli Europei di volley 2026, causando un incremento nella copertura televisiva di questo sport.

Sky ottiene i diritti tv degli Europei di pallavolo maschile e femminile 2026Sky ha acquisito i diritti TV degli Europei di pallavolo maschile e femminile del 2026, dopo aver investito notevoli risorse per garantire la copertura delle gare.

Sky acquisisce I diritti per i CAMPIONATI EUROPEI di volley maschile e femminile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il calendario delle partite di Europa League; Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff; Dove vedere Brann-Bologna per i playoff di Europa League in tv e streaming.

Gli Europei di volley maschile e femminile sono su SkyAcquisiti i diritti per i prossimi campionati europei di pallavolo maschile e femminile, al via rispettivamente il 9 settembre e il 21 agosto ... sportal.it

Su Sky gli Europei di volley femminile e maschile 2026Sky ha acquisito i diritti degli Europei di volley femminile e maschile 2026, e ha prolungato per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club: la CEV Champio ... ansa.it

Pallavolo: SKY acquisisce gli Europei 2026 e prolunga la CEV Champions League x.com