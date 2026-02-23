Stupefacenti e guida la Corte costituzionale limita la punibilità automatica

La Corte costituzionale ha deciso di ridimensionare la punibilità automatica per chi guida sotto l’effetto di droghe, in risposta alle recenti problematiche legate all’abuso di sostanze e alla sicurezza stradale. La decisione deriva da un’analisi approfondita delle norme vigenti, che avevano portato a sanzioni troppo rigide e spesso ingiustificate. Questa sentenza potrebbe influenzare le modalità di applicazione delle pene in casi di guida sotto l’effetto di stupefacenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

© Quifinanza.it - Stupefacenti e guida, la Corte costituzionale limita la punibilità automatica

Una delle questioni di maggiore attualità degli ultimi tempi concerne la sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale, intervenuta sulla riforma dell’art. 187 Codice della strada introdotta nel 2024. La suddetta modifica legislativa aveva segnato una cesura netta rispetto al passato, eliminando dal testo normativo il riferimento allo “ stato di alterazione psico-fisica ” e sostituendo tale requisito con una formulazione fondata sulla mera condotta di guida “ dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope ”. Nella disciplina previgente al 2024, l’alterazione costituiva un requisito espresso e formalmente previsto dalla norma: la punibilità presupponeva la dimostrazione di uno stato di alterazione psico-fisica in concreto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Codice della strada, chi guida sotto effetto di droga «è punibile solo se crea pericolo»: lo ?ha stabilito la Corte costituzionaleLa Corte costituzionale ha deciso che chi guida sotto effetto di droga può essere punito solo se crea un pericolo. Sardegna, la corte Costituzionale boccia la legge regionale sulle energie rinnovabiliLa Sardegna si trova al centro di un acceso dibattito ambientale dopo la bocciatura della legge regionale sulle energie rinnovabili da parte della Corte Costituzionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sostanze stupefacenti e guida: intervengono i Giudici delle Leggi; Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: la Consulta ha fatto ordine; Lesioni stradali, aggravante per droga solo in base a indici rilevatori dell’alterazione psicofisica; Alcol alla guida e droga: scattano denunce e segnalazioni a Ponte di Legno. Milazzo, servizio straordinario di controllo sul territorio: 7 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 5 segnalati per assunzione di drogaNell’arco del fine settimana appena terminato, la zona tirrenica di competenza della Compagnia Carabinieri di Milazzo è stata oggetto di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio f ... 24live.it Guida, farmaci e sostanze stupefacenti. La circolareUna circolare chiarisce come le sanzioni nei confronti di persone che assumono farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci con gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti scattino solo con la ... disabili.com Dalla guida sotto l'effetto stupefacenti al porto di oggetti atti ad offendere, ecco il bilancio del fine settimana - facebook.com facebook