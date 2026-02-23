Studenti affetti da epilessia | corsi di formazione obbligatori per i docenti e gestione alla somministrazione dei farmaci E’ in un DDL specifico

L’approvazione di un disegno di legge mira a migliorare la formazione degli insegnanti e la gestione dei farmaci per gli studenti con epilessia. La proposta, presentata al Senato da Licia Ronzulli, nasce dalla necessità di garantire un ambiente scolastico più sicuro. Il testo prevede corsi obbligatori per i docenti e procedure chiare per la somministrazione dei farmaci. La discussione continua per definire i dettagli della normativa.

Al senato si sta lavorando sulla proposta di legge a prima firma di Licia Ronzulli (Forza Italia) dedicata alla tutela delle persone affette da epilessia. Il testo interviene su più fronti, con particolare attenzione all’ambito scolastico e alla gestione delle emergenze. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

