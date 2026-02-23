Stretta tra Putin e Trump la Germania smarrita cerca una rivincita nel riarmo
La Germania si trova in difficoltà tra le pressioni di Putin e Trump, cercando di rafforzare le proprie forze armate. La decisione di aumentare le spese militari deriva dalla paura di perdere autonomia rispetto alle influenze esterne. I politici tedeschi mostrano segnali di nervosismo e si confrontano su come rispondere alle minacce crescenti. La questione del riarmo diventa sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico tedesco. La situazione rimane tesa, mentre il Paese valuta le prossime mosse.
Lo spettro dell’inflazione, mai esorcizzato dalla Repubblica di Weimar, è tornato a scuotere l’opinione pubblica, alimentando la spinta a destra. Il tradimento dell’alleato atlantico, la crisi industriale, la frammentazione politica. La locomotiva d’Europa prova a ripensare se stessa, ma la colossale svolta nella difesa spaventa Tradimento. La parola passa di birreria in birreria, su su fino al Bundestag: Verrat. Dal 1945 la Germania è stata il paese più atlantista, anzi americano senza mezzi termini, più dell’Italia dove operava il maggior partito comunista dell’occidente. Adesso i tedeschi si sentono non solo abbandonati, ma insultati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
