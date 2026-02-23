stretta tra putin e trump la germania smarrita cerca una rivincita nel riarmo

La Germania si trova in difficoltà tra le pressioni di Putin e Trump, cercando di rafforzare le proprie forze armate. La decisione di aumentare le spese militari deriva dalla paura di perdere autonomia rispetto alle influenze esterne. I politici tedeschi mostrano segnali di nervosismo e si confrontano su come rispondere alle minacce crescenti. La questione del riarmo diventa sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico tedesco. La situazione rimane tesa, mentre il Paese valuta le prossime mosse.