Straniero lancia un estintore dalla balaustra | panico in stazione a Torino

Un uomo straniero ha lanciato un estintore dalla balaustra, scatenando il panico tra i presenti alla stazione di Torino Porta Susa. La causa dell’azione sembra essere stata una reazione improvvisa, che ha provocato un grande scompiglio tra i viaggiatori. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il momento, mostrando la confusione e il fuggi fuggi generale. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, mentre la stazione si riprende dall’incidente.

Le telecamere di sorveglianza, ancora una volta, hanno ripreso una scena di ordinaria violenza. Stavolta a Torino, stazione Porta Susa. Nelle immagini si vede un uomo incappucciato, di carnagione scura, che sembra camminare tranquillamente in uno dei piani superiori della stazione. A un certo punto accelera il passo e si dirige con convinzione in direzione di uno degli estintori che, come da norma, sono posizionati in tutti i percorsi dell’edificio ferroviario. In un primo momento ha staccato l’etichetta gialla di sicurezza, come a voler scaricare l’estintore sulle persone. Ma le sue intenzioni si sono dimostrate chiare nei secondi successivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lancia un estintore dalla balconata contro le persone: panico e fuggi-fuggi in stazioneUn uomo incappucciato ha lanciato un estintore dalla balconata di Porta Susa, scatenando il panico tra i presenti.

Follia alla stazione di Torino Porta Susa: uomo lancia un estintore ai piani di sotto e scatena il fuggi-fuggiUn uomo ha lanciato un estintore dalla balconata dei piani superiori di Torino Porta Susa, creando panico tra i passeggeri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Follia alla stazione di Torino Porta Susa: uomo lancia un estintore ai piani di sotto e scatena il fuggi-fuggiUn uomo che cammina su uno dei piani superiori della stazione di Porta Susa a Torino e che, a un certo punto, prende un estintore e lo lancia dalla balconata verso i piani inferiori, con evidente peri ... torinotoday.it

Lancia un estintore dalla balconata contro le persone: panico e fuggi-fuggi in stazioneIl folle gesto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di Porta Susa a Torino: l'uomo incappucciato si avvicina come se niente fosse, prima di scaraventare l'apparecchio verso il piano sottostan ... today.it

Il voto del 24-25 maggio a #giardininaxos accende il clima anche a #Taormina, dove l'ex vicesindaco Raneri lancia una bordata a De Luca e si rivolge agli elettori di #giardininaxos: "Il Piave mormorò Non passa lo straniero!". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Dopo mesi di confronti, Azienda Zero del Veneto lancia la procedura per reclutare anche medici che non hanno titoli riconosciuti in Italia. x.com