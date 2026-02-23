Storie d’Italia 21 febbraio 2026

Il 21 febbraio 2026, grandi chef si sono messi ai fornelli di una mensa Caritas per preparare pasti caldi. La presenza di questi professionisti nasce dall’intento di offrire un pasto dignitoso a chi ne ha bisogno. Nel frattempo, una giovane imprenditrice siciliana ha avviato una fattoria sociale, dopo aver studiato economia a Roma e Milano. La sua iniziativa mira a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate. Entrambe le storie mostrano impegno e solidarietà in azioni concrete.

© Tv2000.it - Storie d’Italia 21 febbraio 2026

Grandi chef accendono i fornelli di una mensa Caritas. Una giovane imprenditrice dopo aver studiato economia a Roma e Milano torna nella sua Sicilia e apre una fattoria sociale. La corsa contro il tempo di Rachele affinché il padre, gravemente malato, la veda sposa. In Brianza Pina ha fatto del volontariato la sua biografia. Per lei dare è ricevere. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it Storie d’Italia, 14 febbraio 2026Il 14 febbraio 2026, a Foggia, una città di confine, la criminalità organizzata continua a mettere alla prova le forze dell'ordine, ma l’impegno di due donne che lavorano nel volontariato dà segnali di resistenza e speranza. Anticipazioni C’è Posta per Te del 21 febbraio: ospiti e storie della settima puntataIl programma “C’è Posta per Te” torna il 21 febbraio con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi. STORIA E ANALISI DEI FILM PER ADULTI; SABATO 21 FEBBRAIO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Blog | Afghanistan, le storie delle donne rifugiate in Italia: Una resistenza silenziosa ma costante - Alley Oop; LIBRI – Maifreda: Studiare i testi ebraici per comprendere la storia d’Italia - Moked; Gli studenti dello Ied a Bilbao raccontano la storia d’Italia con i manifesti della Triennale; LA FOTOTECA IN PIAZZA. SCATTI DI STORIA E STORIE: SABATO 21 FEBBRAIO VISITA GUIDATA IN & OUT ALLA MOSTRA. 30 storie. 30 atleti. 30 emozioni. Grazie, Italia Team. Grazie, The Home Team. #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports @milanocortina26 x.com 30 storie. 30 atleti. 30 emozioni. Grazie, Italia Team. Grazie, The Home Team. #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports MilanoCortina2026 - facebook.com facebook