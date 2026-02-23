Stop treni Bologna-Verona dopo l' incidente ferroviario

Un incidente ferroviario ha causato la sospensione del traffico sulla linea Bologna-Verona. Alle 12 di oggi, un treno merci è uscito dai binari, bloccando il passaggio dei convogli. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la circolazione rimane interrotta mentre si interviene per rimuovere il mezzo e verificare la sicurezza della linea. La situazione ha causato disagi ai pendolari della zona.

Circolazione è sospesa dalle ore 12 circa di oggi, 23 febbraio, sulla linea Bologna-Verona per lo svio di un treno merci che fortunatamente non ha causato feriti. Naturalmente, l'incidente ferroviario si sta ripercuotendo sul traffico con i treni costretti a itinerari alternativi. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi, mentre i Regionali possono sbutre anche limitazioni di percorso e cancellazioni. E' stato arrivato un servizio sostotitutivo in bus.

Sabotaggio ferroviario: incendi e danni ai cavi bloccano treni Bologna-Venezia e Bologna-Ancona. Indagini in corso.Questa mattina, i treni sulla linea Bologna-Venezia e Bologna-Ancona sono stati bloccati da incendi e danni ai cavi.

Treni, circolazione in graduale ripresa a Bologna Centrale dopo stopLa circolazione dei treni a Bologna Centrale sta tornando lentamente alla normalità.

Argomenti discussi: Fine febbraio critico per i viaggiatori: stop a voli e treni; Febbraio è un mese pieno di scioperi. Stop per aerei e treni: le date e gli orari.

''Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Verona-Bologna'', ritardi e cancellazioni di treni: ecco cosa sta succedendoVERONA. Ritardi e cancellazioni e traffico ferroviario in grossa difficoltà su uno degli assi più importanti del Paese, quello che collega Bologna e Verona. Cosa è accaduto? Lo spiega direttamente Fsi ... ildolomiti.it

Treno merci deraglia sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e ... msn.com

Olimpiadi, 24 agenti da Bologna a Verona per il gran finale x.com

Italy for Kids. Brooklyn Classical · Agitata Da Due Venti (feat. Cicely Parnas & Marnie Laird). "A Carnevale... ogni mappa vale! Venezia, Verona, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli... Abbiamo fatto un viaggio lungo l'Italia attraverso le nostre m - facebook.com facebook