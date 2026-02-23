Stop alle Olimpiadi davanti a Meloni Salvini e La Russa | com’è andata la cerimonia di chiusura a Verona

La cerimonia di chiusura a Verona ha segnato la fine delle Olimpiadi invernali 2026, con la presenza di leader politici come Meloni, Salvini e La Russa. La manifestazione ha mostrato momenti di festa e spettacolo, mentre si spegnevano le luci sugli eventi sportivi. Un grande schermo ha trasmesso gli ultimi momenti delle gare, attirando l’attenzione del pubblico. La cerimonia si è conclusa con un applauso generale, mentre le luci si sono spente lentamente.

Con la cerimonia di chiusura tenutasi all'Arena di Verona si sono chiuse le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'evento ha avuto diversi protagonisti – dal canto alla danza fino alla lirica e alla recitazione – e si è svolto alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dei ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi.

Scattano i divieti a Verona per la cerimonia di chiusura della Olimpiadi invernaliA Verona, i divieti di sosta sono stati introdotti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, che si terrà domenica.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaLa decisione di spostare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Verona deriva dalla volontà di coinvolgere una città più vicina alle strutture sportive e di valorizzare il suo patrimonio culturale.

